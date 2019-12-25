МЧС переходит на усиленный режим

В праздничные дни Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба ведомства, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал соответствующий приказ.

Согласно сообщению, в связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, обеспечения незамедлительного предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в местах проведения праздничных торжеств, а также в местах массового скопления людей, объектах жизнеобеспечения и других важных структурах, и оперативного устранения их возможных последствий, аварийно-спасательные подразделения и региональные центры Министерства по чрезвычайным ситуациям с 31 декабря 2019 года до 7 января 2020 года будут работать в усиленном режиме.