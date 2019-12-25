Грузинский министр о выгоде TANAP и «Шахдениз-2»

Такие крупномасштабные и стратегические региональные проекты, как TANAP и «Шахдениз-2», укрепляют безопасность Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в эфире телеканала Palitranews, сообщает Report.

По словам Турнавы, эти проекты принесут выгоду каждому жителю Грузии. Если сегодня по трубопроводу прокачивается свыше 6 млрд кубометров газа, расширение позволит увеличить пропускную способность почти в четыре раза.

«Тем самым в ближайшие годы квоты для Грузии возрастут», - отметила грузинский министр, выразив надежду при этом, что тарифы на газ не вырастут и 85% Грузии будет газифицировано.