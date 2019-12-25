Икрам Нур, автор haqqin.az 13:44

Президент Ирака Бархам Салих заявил, что готов уйти в отставку – лишь бы не поддерживать кандидата в премьер-министры, которого предложил проиранский блок в парламенте страны. А все началось из-за того, что блок Бинаа, крупнейший в парламенте Ирака, поддерживающий самые тесные связи с Тегераном, предложил в качестве следующего премьера Асаада аль-Эйдани, губернатора Басры. Той самой провинции, где протестные настроения достигли своего пика – и по большей части из-за крайне неумелого и некомпетентного управления администрацией, которую нынешний кандидат в премьеры возглавляет с 2017 года. В этой провинции находятся 70 процентов нефтяных запасов Ирака – а население испытывает дефицит пригодной для питья воды.

Собственно, будучи уроженцем этого крупнейшего портового города Ирака 52-летний Асаад, сын главы влиятельного племени эйдани, отметился в Басре дважды. Первый раз – в 2003-м, когда, выйдя после семилетнего пребывания в саддамовской тюрьме, возглавлял в городе филиал «Национальной комиссии по де-баасификации», проводившей чистки среди государственных служащих, являвшихся членами правящей партии БААС. Если учесть, что без членства в партии получить назначение на хоть мало-мальски заметную должность не представлялось возможным – можно себе представить размах увольнений и посадок «бюджетников» - от учителей до инженеров городского хозяйства – которые охватили тогда Басру. Словом, что городское хозяйство, от канализации до энергоснабжения, что образование и здравоохранение – снесли полностью, поставив безграмотных, но политически лояльных, «не состоявших и не участвовавших». Второе пришествие Асаада в Басру состоялось в 2017-м, уже в качестве губернатора. Город кипел, задыхался от мусора и нехватки электричества и, как рассчитывали в Багдаде, глава местной администрации должен навести там хоть какой-то порядок. Однако, все оказалось настолько запущенным, что единственное, розданное жителям не скупясь, были обещания власти – «все исправим, жить со дня на день станет лучше, жить станет веселее».

И ведь с тем, что будет «веселее» - не обманул. Полукриминальные вооруженные формирования, которые принято именовать «шиитскими», а на деле – кого в них только нет, стали стремительно и подгребать под себя, и обкладывать данью бизнес в Басре – вплоть до взимания платы за право загрузиться и разгрузиться в местном порту, который называют «морскими воротами Ирака». С тем же, что населению станет «лучше» - не сложилось. Никак. Вполне очевидно, что к сегодняшнему дню у Асаада аль-Эйдани не только в Басре, но и по всему Ираку сложилась вполне определенная репутация. Для населения он – политик, точнее – политикан, представитель иракского истеблишмента, верный правящему классу, а совсем не тот человек, который мог бы вывести страну из тупика. И когда улица узнала, что его двигают в премьеры, буквально через пару часов на стенах появились плакаты, где под перечеркнутым краской портретом будущего главы правительства появилась надпись «Отвергнут народом». То есть – кандидатура аль-Эйдани обществом не принимается, и протесты после его назначения сами собой не утихнут. Это понимает и действующий президент Бархам Салих, который, чтобы воспрепятствовать этому назначению вынужден был даже пойти на легкий шантаж – «я лучше в отставку уйду, чем этого человека в премьерское кресло назначу». Пробудит ли это в иракских политических элитах ответственность? Сомневаюсь. Проблема и трагедия Ирака – да и Ливан от него недалеко ушел - заключается в том, что правящая элита категорически отказывается признавать очевидное – страна в системном кризисе. Основная причина которого – действия этих самых элит, сформированная ими «под себя», под свои амбиции и алчность, политическая система, в которой народа с его интересами попросту не существует, он на обочине и требуется лишь раз в несколько лет для явки на избирательные участки.