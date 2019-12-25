Айгюн Кязимова: "Азад Рагимов каждый год награждает спортсменов, вот если бы и Абульфаз Гараев награждал деятелей культуры..."

Азербайджанская поп-дива Айгюн Кязимова выступила на церемонии награждения лучших азербайджанских спортсменов, тренеров и представителей спортивной общественности, которая состоялась сегодня в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

В ходе мероприятия, организованного Министерством молодежи и спорта, известная певица, наряду с исполнением своих песен, успела также вставить свои "пять копеек".

"Как хорошо, что Азад Рагимов каждый год награждает спортсменов. Вот если бы и Абульфаз Гараев награждал деятелей культуры... (смех в зале). Пусть и у нас будет так, как у спортсменов", - улыбаясь, пожелала Айгюн Кязимова.