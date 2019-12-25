Синоптики обещают туман и северный ветер
В субботу, 28 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман, местами морось, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана завтра местами будет дождливо, в горных районах возможен снег. Днем временами дожди, местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.
28 декабря на Апшеронском полуострове ожидается преимущественно северный слабый ветер и близкая к климатической норме температура, комфортная для метеочувствительных людей.