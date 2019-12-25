В соответствии с поручением главы государства руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 27 декабря председатель госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев провел встречу с гражданами в Хачмазе.

Встреча состоялась 27 декабря в 11:00 в Центре Гейдара Алиева. На встрече были выслушаны обращения граждан из Хачмазского и Кубинского районов.

Перед началом встречи с гражданами председатель госкомитета Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Хачмазе.

Также сегодня первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов провел встречу с жителями в Кусарах, заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев - в Шабране встречу с местными жителями.

В ходе встреч были внимательно выслушаны все обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.