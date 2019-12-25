Турция захотела сближения с Россией

Турция высоко ценит свои отношения с Россией и хочет дальнейшего сближения. Об этом рассказал советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз корреспонденту «Ленты.ру».

«В данный момент отношения Турции и России на очень хорошем уровне, расширяется экономическое сотрудничество. Мы надеемся на большие отношения в направлении энергетики и туристических отраслях. Очень высоко ценим нашу дружбу, двигаемся вперед», — сказал Йылмаз.

Он также отметил успехи Турции, России и Ирана в урегулировании конфликта в Сирии. «В решении всех проблем также играет важную роль дружба наших президентов. Мы продолжим развивать наши отношения с Россией. А если кто-то этим обеспокоен и недоволен — это их проблемы», — заключил он.

25 декабря сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа обеспокоены возможным сближением России и Турции из-за западных санкций.