Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества

Bakcell предоставляет своим клиентам не только лучшее покрытие сети и самый быстрый мобильный интернет в Азербайджане, но и дополнительные преимущества, практически в любом сегменте потребительского рынка.

Так, осуществляя Ulduzum - одну из крупнейших в Азербайджане программ лояльности, Bakcell предоставляет своим клиентам эксклюзивные скидки и кампании в более чем 500 точках продаж и обслуживания от более 350 местных и международных партнеров. Пользователи программы имеют возможность пользоваться эксклюзивными акциями и скидками от популярных ресторанов и отелей, престижных магазинов одежды, парфюмерии и электроники, а также оздоровительных, спортивных и развлекательных центров, самых популярных кинотеатров, банков, книжных магазинов, провайдеров кабельного телевидения, международных логистический компаний и даже авиакомпании.

Охватывая наиболее популярные сегменты потребительского рынка, сеть Ulduzum включает в себя «Mover.az», который является одним из самых востребованных сервисов международной электронной торговли и доставки. В рамках этого партнерства, Mover.az предоставляет 10% скидку на комиссию по доставке товаров из Турции, посредством кода Ulduzum.

Любителям книг тоже понравится Ulduzum, поскольку в обширный список партнеров программы входит одна из самых популярных в Азербайджане сетей книжных магазинов - Libraff. Абоненты Bakcell могут использовать свои коды «Ulduzum», чтобы получить скидку 10% при покупке книг от таких издательств как «Teas Press», «3 alma» и «YaY».

Широкий спектр партнерских сетей Ulduzum также включает в себя крупнейшие банки страны. Согласно кампании, которая продлится до 31 декабря 2019 года, используя код Ulduzum, абоненты Bakcell могут получить бесплатную мультивалютную карту Gold от NBCBank.