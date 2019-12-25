Россия хочет выйти из соглашения ОПЕК+

В Москве задумываются о выходе из соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда не входящих в нее государств (ОПЕК+). Вопрос собираются рассмотреть в скором времени, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы Минэнерго, сделка с ОПЕК+ эффективная, но не вечная. Задуматься о выходе из соглашения России нужно для того, чтобы «и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные».

Ранее Новак оценил выгоду для России от соглашения с ОПЕК+: с 2017 года благодаря росту цен на нефть российский бюджет получил около 6,2 триллиона рублей.