В Баку из клиники украли крупную сумму денег

В Баку в одной из клиник неизвестные грабители похитили крупную сумму денег.

Как сообщает Report, из Республиканского центра народной медицины украли 8 000 манатов. 

По факту ведется расследование. 

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