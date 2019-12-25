В Баку из клиники украли крупную сумму денег
В Баку в одной из клиник неизвестные грабители похитили крупную сумму денег.
Как сообщает Report, из Республиканского центра народной медицины украли 8 000 манатов.
По факту ведется расследование.
В Баку в одной из клиник неизвестные грабители похитили крупную сумму денег.
Как сообщает Report, из Республиканского центра народной медицины украли 8 000 манатов.
По факту ведется расследование.
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