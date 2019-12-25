Бахар Мурадова, Джавид Гурбанов, Ровнаг Абдуллаев и другие не попадут в Милли Меджлис
В новом списке кандидатов правящей партии «Ени Азербайджан» отсутствуют имена ряда известных депутатов.
По информации издания Qafqazinfo, в список кандидатов от партии не попали вице-спикер Бахар Мурадова, Ариф Рагимзаде, Ровнаг Абдуллаев, Шамсаддин Гаджиев, Джавид Гурбанов, Гаджи Салаев, Асабил Гасымов, Нариман Алиев, Сона Алиева, Рафиг Мамедгасанов, Ягуб Махмудов, Мирзаджан Халилов и др.
В то же время в список включены Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Самед Сеидов, Игбал Мамедов, Хады Раджабли, Октай Асадов, Джавид Османов и др.