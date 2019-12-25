Бахар Мурадова, Джавид Гурбанов, Ровнаг Абдуллаев и другие не попадут в Милли Меджлис

В новом списке кандидатов правящей партии «Ени Азербайджан» отсутствуют имена ряда известных депутатов.

По информации издания Qafqazinfo, в список кандидатов от партии не попали вице-спикер Бахар Мурадова, Ариф Рагимзаде, Ровнаг Абдуллаев, Шамсаддин Гаджиев, Джавид Гурбанов, Гаджи Салаев, Асабил Гасымов, Нариман Алиев, Сона Алиева, Рафиг Мамедгасанов, Ягуб Махмудов, Мирзаджан Халилов и др.

В то же время в список включены Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Самед Сеидов, Игбал Мамедов, Хады Раджабли, Октай Асадов, Джавид Османов и др.

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