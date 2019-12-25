Почему Турция выбрала С-400: вице-премьер РФ поясняет

Россия рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы надеемся на это", - сказал вице-премьер, передает ТАСС.

По оценке Борисова, лидеры продаж - средства противовоздушной обороны, авиация и отдельные образцы сухопутных войск.

"Если говорить о Турции, то Турция выбрала С-400, потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов. Ситуация в Саудовской Аравии, когда беспилотные средства атаковали нефтеперерабатывающие заводы, это на практике показала. Patriot и другие средства не справились, а постоянные нападки на нашу базу в Хмеймиме отражаются нашими средствами ПВО", - отметил Борисов.