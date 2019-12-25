Неугодному Пашиняну главе Конституционного суда предъявили обвинения

По ее словам, главу КС обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия». По этой статье Товмасяну может грозить максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Детали обвинения пока не разглашаются. Сегодня утром следователи ССС, прибыв в Конституционный суд, допросили Товмасяна и предъявили ему обвинение. Сторонники главы КС, которые с утра собрались у здания суда, называют предъявленное обвинение политическим преследованием.

В октябре 2019 года власти Армении потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В правящей фракции парламента страны «Мой шаг» посчитали, что Товмасян и двое других судей не имели права рассматривать иск экс-президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. После этого в Европейской народной партии выразили обеспокоенность запугиванием властями Армении главы Конституционного суда. Председатель партии Джозеф Доул призвал европейские и международные структуры обратить внимание на эту ситуацию, чтобы предотвратить процессы, которые могут подорвать демократию в стране.