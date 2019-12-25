Азад Рагимов ответил депутату Агилю Аббасу: «Двери Олимпийских комплексов открыты для всех»

Напомним, на днях депутат Агиль Аббас на церемонии награждения, организованной Центром спортивных исследований, заявил, что «Олимпийские комплексы превратились в места для богачей, так как там очень высокие цены». При этом в зале в первых рядах сидел заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, который даже попытался возразить депутату.

«У нас сейчас 45 олимпийских спорткомплексов, - заявил сегодня Азад Рагимов. – Комплексы в Тертере и Ярдымлы готовы к открытию, а в Геранбое и Нефтчале продолжается строительство. Хочу сказать, что во всех комплексах у нас бесплатные занятия по олимпийским видам спорта. Платные – только бассейн, восточные единоборства, не входящие в олимпийскую программу, и мини-футбольная площадка, где играют по вечерам. Благодаря этому комплекс может частично себя содержать. Но и мы отправляем им дотации. Комплексам нужно оплачивать коммунальные услуги, выдавать зарплаты сотрудникам. Но еще раз хочу отметить, что олимпийские виды спорта всегда будут там бесплатными и двери будут открыты для всех».