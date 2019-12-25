Транспортная компания «Халик Фаигоглу» реализует ряд проектов по обновлению автобусного парка. С этой целью в рамках первого этапа крупномасштабного кредитного соглашения, подписанного между Pasha Bank и ОАО, состоялась презентация новых автобусов Isuzu Citiport, производства Турции.

В мероприятии приняли участие посол Турецкой Республики Эркан Озорал, руководство Anadolu Isuzu, представители Бакинского транспортного агентства и других государственных учреждений. Открывая мероприятие, генеральный директор компании «Халик Фаигоглу» Фаиг Сеидов, рассказал о поддержке, оказанной президентом Ильхамом Алиевым предпринимателям и частному сектору:«Именно благодаря государственной поддержке предпринимателям, мы можем реализовывать такие масштабные проекты».

Фаиг Сеидов отметил, что в компании постоянно реализуются различные проекты, направленные на модернизацию пассажирских перевозок, повышение качества услуг, комфортных и безопасных перевозок людей. Было отмечено, что с момента создания Бакинского транспортного агентства (БТА) были проведены крупные реформы для модернизации общественного транспорта в столице. Не случайно, что прозрачная среда, созданная БТА, предоставила компаниям прекрасную возможность модернизировать свою деятельность и модернизировать автобусный парк. «Отрадно, что авторитетные международные финансовые институты заинтересованы в сотрудничестве с «Халик Фаигоглу» и хотят участвовать в финансировании новых проектов», - добавил Сеидов.

На мероприятии выступил и посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал, который также заметил важность реализации подобных проектов для еще большего укрепления между странами в различных сферах.

Далее гости осмотрели новый автобусный парк компании.

Отметим, что компания сотрудничает с международными финансовыми институтами для реализации проектов реконструкции автобусного парка и активно участвует в привлечении иностранных инвестиций в нашу страну.