15-летний путь Халг Банк

C первых лет своей деятельности Халг Банк завоевал репутацию надежного и стабильного финансового учреждения, взяв за основу такие ценности как честность и прозрачность, доверие и уважение, гибкость и оперативность, предоставляя населению передовые и выгодные банковские услуги, строго следуя стандартам высокого качества обслуживания.

Сегодня исполняется 15 лет со дня основания ОАО «Халг» Банк, именно в этот день - 27 декабря 2004 года Халг Банк получил лицензию Центрального Банка АР на осуществление банковской деятельности.

За прошедшие 15 лет Банк прошёл большой, славный путь и на сегодняшний день прочно обосновался среди передовых банков страны. Но самое ценное достижение, чем больше всего дорожит Халг Банк - это глубокое уважение и безграничное доверие клиентов.

Сегодня Халг Банк - универсальный коммерческий банк с широкой сетью, состоящей из 9 столичных и 21 регионального филиала. Все время своего функционирования Халг Банк демонстрирует стабильный рост по всем ключевым финансовым показателям и сегодня является одним из лидеров отечественного банковского сектора. Банку удалось объединить вокруг себя сотни тысяч клиентов, среди которых флагманы различных отраслей отечественной экономики и крепкую команду высококлассных профессионалов. Халг Банк благодарит партнеров и клиентов банка за многолетнее сотрудничество, доверие, взаимопонимание и выражает уверенность в успешности будущих совместных проектов.

ОАО «Халг» Банк поздравляет соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым 2020 годом!