Молодой президент Украины Владимир Зеленский завершает 2019 год с внешнеполитическими победами, о которых его куда более опытный предшественник мог только мечтать. Среди них важнейшая – заключение с Россией соглашения о транзите газа.

О том, что стороны близки к достижению компромисса, было ясно уже в Париже, когда на встречу в «нормандском формате» по конфликту на востоке Украины 9 декабря в президентские делегации были включены руководители «Газпрома» и «Нафтогаза».

Исходные условия были не очень хороши. Между странами идет тлеющая, но уже шестой год не прекращающаяся война на Донбассе. «Газовая война» идет еще дольше: Россия не раз использовала зависимость Украины от российского газа и поступлений от транзита в качестве политического рычага. В результате украинцы постепенно отказались от закупок газа в России и стали приобретать его на европейском рынке у других продавцов. Россия же взялась за строительство обходных веток газопроводов, минуя Украину. Одновременно в Стокгольме в международном арбитраже активно выясняли отношения со взаимными претензиями украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром».

Ряд важных обстоятельств вынудил-таки Россию отбросить политические соображения и прагматично подойти к вопросу перезаключения контракта о транзите, действие которого истекало 31 декабря.

Во-первых, европейский рынок газа с некоторых пор – это рынок покупателя. Предложение газа избыточно, продавцы вступили в жесткую конкуренцию за контракты, и ситуация, когда «Газпром» диктовал свои условия, позади. И одним из важных продавцов стали США, где растет добыча сланцевого газа, который в сжиженном состоянии идет на европейский рынок.

Участие США в борьбе за европейских покупателей обусловило появление санкций по отношению к компаниям, принимающим участие в строительстве «Северного потока-2», обходной ветки, призванной заменить в значительной степени украинский транзит, готовой почти на 95%. Это второе важное обстоятельство, игнорировать которое Россия не может.

В-третьих, Стокгольмский арбитраж по спорам «Нафтогаза» с «Газпромом» регулярно поддерживает украинскую сторону, усматривая элементы монопольного давления с российской стороны. В арбитраже находился иск на 12 миллиардов долларов к «Газпрому», и в «Нафтогазе» не скрывали, что это способ принуждения россиян к корректным бизнес-отношениям.

В-четвертых, украинская транзитная система снабжена подземными хранилищами газа, которые позволяют регулировать суточные и сезонные колебания спроса, как поставщик «Газпром» заинтересован в их использовании, альтернативы нет.

В сумме эти обстоятельства привели к тому, что Россия пошла на подписание пятилетнего контракта на транзит, гарантированные объемы газа на прокачку, выплату трехмиллиардного штрафа, присужденного Стокгольмом, товарными объемами газа в обмен на отказ «Нафтогаза» от 12-миллиардных претензий. Кроме того, цена на газ для Украины не имеет политической составляющей. Одним словом, стороны заключили взаимовыгодный контракт.

Одно то, что это стало возможно, и российский газ перестал, пусть на время, играть роль геополитического оружия против Украины, уже очень важное обстоятельство. При том, что отношения между Россией и Украиной сейчас на небывало низком градусе, продемонстрированная готовность и способность договариваться внушает надежды, что и по поводу других тяжелых конфликтных вопросов, рано или поздно, удастся договориться. Президенту Зеленскому есть в чем отчитаться перед украинцами в новогоднем поздравлении. Преувеличивать тренд к полному примирению при этом не стоит. Увы, войны всегда легче начинать, чем оканчивать.