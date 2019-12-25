Баку в топ-5 лучших мест в СНГ для новогодних ярмарок

Баку вошел в пятерку самых лучших городов СНГ для новогодних ярмарок. По данным аналитического агентства ТурСтат, бакинская новогодняя ярмарка является одной из самых привлекательных для туристов.

Согласно списку, составленному по результатам анализа туристической популярности городов СНГ, наряду с Баку в пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020гг вошли:фестиваль "Путешествие в рождество" в Москве, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Беларусь) и Ереване (Армения).