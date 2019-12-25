Азад Рагимов подвел итоги: «Вы понимаете, времена изменились…»

«Конечно, хотелось бы завоевать больше 50 путевок, - говорит министр. – В таком случае наша команда будет считаться большой по меркам Международного олимпийского комитета. Я недоволен малым на данный момент количеством лицензий в борьбе. Недоволен греблей, потому что у нас есть потенциал в этом виде спорта. Азербайджанские спортсмены начали о себе заявлять, но до лицензий пока добраться не могут. Жду всегда золота от дзюдо, но не получается. В боксе у нас отличная школа, но и тут спортсмены не показывают ожидаемых результатов. Из нетрадиционных для нас видов спорта ждем лицензий в настольном теннисе, в сабле, стрельбе из лука. Очень рад, что в бадминтоне, настольном теннисе и фехтовании появляется массовость. Может, мы увидим там хорошие результаты в скором будущем».

Министр коснулся и допинговой темы на фоне проблем между Всемирным допинговым агентством (WADA) и Россией. Может ли этот вопрос рикошетом ударить по Азербайджану?

«Нет, допинговая тема нас ни секунды не коснется. Проблемы России совсем иного плана. Я дружу с министром спорта России Павлом Колобковым, знаю российское спортивное руководство. Я знаком с их проблемами. Там есть и политические моменты… Вы понимаете, времена изменились… Я был близким другом экс-президента WADA Крейга Риди. Нынешний президент Витольд Банька, экс-министр спорта Польши – тоже мой друг. Но как бы мы ни дружили с ним, если Азербайджан будет нарушать антидопинговые правила, мы будем наказаны. В 2021 году Кодекс WADA еще более ужесточится. Нет другого пути – допинга не должно быть в спорте. Если наши национальные федерации этого не поймут, то нас могут ждать проблемы».

В ходе встречи Азаду Рагимову был задан вопрос и о работе спортивных медиа. Министр отметил, что недоволен работой Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана. «Не видно и не слышно, чем они занимаются. Если вы, журналисты, захотите, то можно зарегистрировать вторую организацию, объединяющую журналистов страны. Если такая организация будет создана, и вы вокруг нее объединитесь, то я постараюсь помочь. Но я ни к чему не призываю! (улыбается)».