Россия вооружилась гиперзвуковыми «Авангардами»

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о постановке первого ракетного комплекса с блоком "Авангард" на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Начало боевого дежурства полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" является знаменательным событием для России, считает Шойгу. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард", - сказал он.

Командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что полк заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области. Он назвал это событие "наиболее значимым" для РВСН в уходящем 2019 году.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.