А сыновья арестованного главы при делах

Судьба сыновей арестованного на днях Службой государственной безопасности экс-главы Акстафинского района Низамеддина Гулиева, работающих в системе юстиции и органах прокуратуры, отвечающих за обеспечение справедливости и борьбу с коррупцией, остается в повестке дня местных СМИ.

Так, сегодня некоторые местные СМИ сообщили, что сын Низамеддина Гулиева – Рамин Гулиев, работающий судьей в Наримановском районе, отстранен от дел. Согласно информации этих СМИ, сын коррупционера по-прежнему остается на должности судьи, но дела, бывшие в его производстве, изъяты и переданы другим судьям.

Однако на электронном судебном портале e-mehkeme.gov.az указано, что в производстве судьи Рамина Гулиева находятся много гражданских дел, рассмотрение которых запланировано на первые месяцы будущего года. Хотя дел в его производстве, которые должны быть рассмотрены в конце декабря, на портале нет. В том числе там нет и дел, которые судья Рамин Гулиев должен был рассмотреть в третей декаде декабря.