В Баку задержали наркодилера-"химика"

Сотрудники Бинагадинского РУП на основе полученной информации провели операцию, в результате которой был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ житель Сальянского района, ранее судимый за кражу Васиф Джавадов, сообщили в пресс-службе МВД.

При обыске у него были обнаружены и изъяты около двух граммов героина.