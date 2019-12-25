В России нашли гигантский алмаз

На кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии нашли гигантский алмаз массой 190,77 карата возрастом около двух миллиардов лет. Это один их крупнейших в России кристаллов, добытых в этом году, говорится в сообщении на сайте АК «Алроса», пишет «Лента.ру».

Алмаз октаэдрической формы нашли в ночь на 25 декабря. Специалисты указали, что у него высокие качественные характеристики. В ближайшее время его отправят в единую сбытовую организацию компании, чтобы детально изучить и дать подробные оценки.

Заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев напомнил, что это уже второй раз за год, когда в преддверии праздника удается найти крупный алмаз. В первый раз это случилось перед Днем всех влюбленных, 14 февраля. Тогда на трубке Удачная добыли алмаз в форме сердца.