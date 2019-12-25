Путин созвал Совбез

По его словам, во встрече участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В ходе телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране", - сказал Песков.

"Президент также отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников", - сообщил он.