В бундестаге обвинили Трампа в попытке подчинения Европы

"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Это абсолютно недопустимо. Так не обращаются друг с другом", — сказал Вальтер-Борьянс в интервью Passauer Neue Presse.

Он подчеркнул, что Вашингтон не должен участвовать в принятии решений по газопроводу.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.