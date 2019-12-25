МВД и SOCAR о видеоролике про слив нефти в море

В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО «Азнефть» при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД провело совместное расследование.

Как говорится в совместной информации МВД и SOCAR, в ходе расследования были установлены лица, сливающие в море нефть и разместившие снятое видео в социальной сети.

В ходе предварительного допроса они признали свою вину. В отношении сотрудников, которые нанесли вред окружающей среде путем слива нефти в море, SOCAR примет надлежащие административные меры.

В настоящее время в Управлении полиции на морском транспорте ведется расследование по этому инциденту.