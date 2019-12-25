АФФА отстранила от футбола еще 10 человек

В результате расследования экспертов и Специальной комиссии при АФФА по договорным матчам, проведенном в связи с рядом подозрительных игр в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана с участием команд «Нефтчи-2», МОИК и «Бина», а также информации, поступвшей из УЕФА, были выявлены лица, участвовавшие в манипуляции результатами матчей.

Учитывая отзывы Комиссии и экспертов, а также информацию и отчеты УЕФА, нижеуказанным лицам запрещается заниматься любым видом деятельности, связанной с футболом:

Турал Мамедрзаев («Гарадаг-Локбатан», футболист), Орхан Гасанов, Ямин Агакеримзаде, Рауль Ягубзаде (все - футболисты МОИК), Эльмир Мамедов (футзальный клуб «Форца Нефтчи», тренер), Мехман Бабаев (тренер в «Кешля») и Асеф Сафаров (функционер в «Кешля»).

В списке также присутствуют Эльмин Чобанов, Натик Сахратов и Эмин Джафаргулиев, ныне не занимающиеся футбольной деятельностью.

Правоохранительные органы в настоящее время продолжают расследование по этому делу, а поэтому позже Дисциплинарный комитет может принять дополнительные решения.

Напомним, что ранее АФФА отстранила от футбола 28 человек.