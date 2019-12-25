Сегодня на северо-западе Турции в городе Гебзе (провинция Бурса) прошла презентация первого турецкого электрокроссовера, в которой принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня для нашей страны исторический день. Наша мечта превращается в реальность. Долгие десятилетия мы не выпускали собственный автомобиль. Более 100 турецких инженеров работали над проектом, используя отечественные технологии. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод", - заявил Эрдоган на церемонии, трансляцию которой вел телеканал NTV, передает РИА Новости.

Перед началом церемонии Эрдоган сел за руль первого турецкого автомобиля Devrim 1961 года выпуска, а по ее окончании – за руль первого турецкого электрокара.