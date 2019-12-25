Китай запустил свою самую мощную ракету

Китай осуществил третий пуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На ее борту находится спутник связи Шицзянь-20. Как пояснили в Китайской корпорации космической науки и техники, в ходе третьего пуска ракеты специалисты намерены в первую очередь проверить, насколько успешно удалось ликвидировать все ее недочеты, в частности в двигателях YF-77, которые привели к неудаче в 2017 году, передает Корреспондент.net.

"Чанчжэн-5" – самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени – пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза, а на геостационарную переходную орбиту – до 14 тонн. В качестве топлива для ракеты используются жидкий кислород и жидкий водород.