Лжемедики "лечили" варикоз матрасом и подушкой

Как установило следствие, злоумышленники приглашали людей на бесплатную диагностику сосудов и консультацию врача-флеболога. Затем сотрудники центров, как правило, без медицинского образования, проводили "диагностику" на аппарате, не предназначенном для таких целей.

По итогам "диагностики" потерпевших убеждали в необходимости срочного лечения вен с помощью, например, таких предметов, как матрас, повязка и подушка с наполнителем из микросфер.

"Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры. Опрошен ряд сердечно-сосудистых хирургов (ангиохирурги, флебологи), которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикоз, указанными средствами невозможно", - цитирует Волк Интерфакс.

В общей сложности от действий задержанных более 200 потерпевших понесли материальный ущерб на сумму около 18 млн рублей. Подозреваемые взяты под стражу.