Айдем Исмаилов, доктор философских наук, политолог, специально для haqqin.az 19:28

О новейшей истории, а значит, о Франции В период Третьей Республики во Франции наиболее пристальное внимание французской общественности привлекала партия поссибилистов, проповедовавшая сдержанную социализацию всех сфер жизнедеятельности государства посредством тактики достижения «возможного». Отсюда и название партии - la politique des possibilités (франц.), т.е. «политика возможностей». Добиваясь компромиссов в проведении социальных реформ буржуазного характера, они в начале XX столетия влились в социалистическую партию, но еще долго влияли как на внутреннюю, так и внешнюю политику Франции, что и привело ее к военно-политическому коллапсу 1940 года. То есть когда при максимальном ослаблении парламента (в то время во Франции господствовала парламентская республика) в сентябре 1939 года ею в нарушение статьи 9 Конституционного закона от 19 июля 1875 года была объявлена война Германии, в результате которой территория государства была подвергнута оккупации. На юге возник коллаборационистский режим Виши, олицетворявший позорнейшие страницы истории великой европейской державы.

Программа и действия переродившегося и отказавшегося от «классицизма» конца 80-х - начала 90-х годов Народного фронта Азербайджана до боли напоминают поссибилизм. Однако в его довольно витиеватой примитивно популистской модели. Ответим поссибилизму азербайджанской нацдемократии Событийная динамика протестного движения азербайджанской оппозиции в последние годы с завидной последовательностью и напористостью, достойной лучшего применения, проиллюстрировала все, даже мелкие и трудно подмечаемые «кристаллы» вышеотмеченной модели, а главное – ее алогичность и профанацию, внесенную небезызвестными ваятелями «цветных революций». Все заявления, невероятно «пикантные» пассажи, инкриминация властных структур в «коррупции», «клановости», «семейственности» и прочих асоциальных явлениях имеют стихийную, продиктованную навеянными со стороны опытной руки страстями природу. И в этом лидеры неофронтовиков Али Керимли, Панах Гусейнли, Джамиль Гасанлы и иже с ними сохраняют старые, проверенные опытом многолетнего лицемерия и популизма традиции. Причем традиции, заключающиеся в лоскутном характере и полном отсутствии какой-либо концептуальности, способной представить альтернативный правительственному проект политического, социально-экономического и культурного развития государства.

Примитивность антиправительственной риторики заключается и в довольно тривиальной трактовке требований социального и экономического характера. Ведь то, чего требуют от имени народа лидеры оппозиции, давным-давно осуществляется руководством республики в последовательном, лишенном хаотичности, лихорадочности режиме. Как говорится в поговорке: «Не смеря силы, не подымай вилы»! Апеллируя к необузданности оппозиционных критических оценок деятельности власти, невольно напрашивается междометие, «увы», господа местные поссибилисты: социально-экономическое развитие за последние годы в нашей стране, являются самыми хорошими доказательствами жизнеспособности и рациональности Азербайджанской модели экономических реформ и развития. В течение небольшого отрезка времени именно она привела к коренным качественным изменениям в экономике страны. Во-первых, была обуздана инфляция (начиная с 1997-го года, уровень инфляции в Азербайджане не поднимался выше 2-3%, и только лишь в 2004-ом году он составлял 6,7%, в 2008 году - 20,8%). Во-вторых, была прекращена практика финансирования дефицита бюджета, дефицит бюджета снизился до уровня 1-2% ВВП. В-третьих, азербайджанская экономика, наряду с формированием комфортной атмосферы для привлечения инвестиций, сама превращается в крупного инвестора, трансформируя позиционирование и имиджевый облик на мировой экономической арене. С 2003 по 2010 годы Азербайджан активно осуществлял инвестиционную политику и вложил 5,7 млрд. долларов в экономику других стран. Несомненно, финансовые ресурсы Азербайджана позволят увеличить данный показатель в разы и обеспечить присутствие Азербайджана в значимых глобальных проектах в ряде регионов мира. В-четвертых, уровень благосостояния граждан Азербайджана выражается в позитивной динамике двойного повышения минимальной заработной платы – со 130 до 250 манатов, а также повышения минимальной пенсии со 116 до 200 манатов.

Объем ВВП Азербайджана в январе-мае 2018 года составил 29,3 миллиарда манатов ($ 17,5 млрд), что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно Государственному комитету по статистике Азербайджана, по итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе страны, вырос на 7,6% в сравнении с январем-маем 2017 года, а в нефтегазовом секторе — сократился на 0,3%. С особой изощренностью лидеры оппозиции разглагольствуют о фактах коррупции в различных эшелонах власти. И в этом контексте местные «поссибилисты» вновь утыкаются в целевой вакуум, ибо отдельные факты коррупции не только преданы гласности со стороны руководства республики и лично президентом Ильхамом Алиевым, но и подвергаются тщательным проверкам, уголовной, административной и иной ответственности. «Грехи других судить Вы так усердно рвётесь...» На заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году, глава государства дал категоричные поручения по обеспечению прозрачности и честности во всех сферах, прекращению безосновательных требований, случаев злоупотребления. Соответственно, в законодательстве происходят соответствующие изменения, которые зачастую идут рука об руку с реформами по обеспечению эффективности и прозрачности оказываемых услуг. Речь идет о социальной сфере и сфере ЖКХ, о банковской сфере, о налоговых и таможенных службах. То есть тех областях, куда коррупции проникнуть наиболее легко.

Примеров можно привести множество. Это и уголовное дело по факту получения взятки должностными лицами Джалилабадского районного центра занятости Госслужбы занятости, и дело сотрудников Сумгайытского филиала NIKOIL Bank, и дело по обвинению в растрате и присвоении средств ответственных работников ООО «Şahsevən Kredit İttifaqı». За прошлый год Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана были сделаны 25 предупреждений руководителям ряда строительных компаний, нарушившим трудовые права работников. Всего же в прошлом году Главным управлением были рассмотрены 8058 обращений граждан и расследованы 310 дел уголовного характера. Уголовное дело было возбуждено по 222 (71,7 процента) из этих материалов, по 88 материалам (28,3 процента) 61 должностное лицо подверглось дисциплинарной ответственности. Однако ж, эта ипостась критиканской и не иначе, деятельности горе-посибиллистов непроизвольно воскрешает в памяти произведение великого Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть II», в которой главный герой драмы Генрих VI патетически восклицает, обращаясь к своим недругам: «Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь». Ведь не надо быть семи пяди во лбу для того, чтобы понять и проанализировать меткие замечания Президента Ильхама Алиева в адрес государственно-политической деятельности альянса «Народный Фронт - Мусават» в прошлом: «Я говорю со всей искренностью. В наши самые трудные дни наша казна опустела, ее разграбила коалиция НФА-Мусават, фонд драгоценностей был расхищен. Люди несли свои последние золотые вещи, чтобы помочь нашей армии. В то время президент, госсекретарь и премьер-министр разграбили этот фонд драгоценностей. В то время, когда казна страны была пуста, когда мы обращались за кредитами, никто не давал нам кредит…». До какого же цинизма надо дойти, дабы обвинять нынешнее руководство и Президента республики в преследовании «инакомыслящих», в нарушении «прав человека и гражданина» (с легкой руки и при беспринципной поддержки Запада) !!! Причем обвинения раздаются из уст людей, которые находясь у власти, санкционировали операцию тогдашнего министра внутренних дел республики Искандера Гамидова по высадке десанта в Нахичевани и организации террора против Гейдара Алиева!!! Великого государственного и политического деятеля мирового уровня, вернувшегося, пренебрегая состоянием своего здоровья и степенью безопасности в Азербайджан, дабы спасти свой народ, его государственность от уничтожения и раздробления на радость врагам! Людей, организовавших варварское избиение видного научного, государственного, политического деятеля республики Муртуза Алескерова!

И в этом логично будет продолжить мысль Президента республики, высказанную им в речи на праздновании 100-летия Бакинского государственного университета 27 ноября сего года. Ильхам Алиев подчеркивал: «В период продажной власти тандема Народный фронт-Мусават десятки тысяч людей часами стояли в очереди за хлебом. Вооруженные бандиты бесчинствовали, мучили людей в наших городах, воровали их, подвергали пыткам, избивали журналистов. Именно власть Народного фронта-Мусават - эти элементы, называвшие себя демократами, ввели цензуру в Азербайджане. Придя к власти, Гейдар Алиев отменил цензуру….». Формулируется вопрос, а какие же внешние силы потворствуют оппозиционным политическим структурам республики в разнузданности и антиконституционности своих действий, полностью лишенных каких-либо цивилизованных и разумных начал?! Каковы цели тех, кто пытается разжечь пожар гражданского противостояния, подорвать монолитность, единство азербайджанского общества, сформированного ещё великим Гейдаром Алиевым и столь последовательно поддерживаемого и развиваемого нынешним Президентом республики Ильхамом Алиевым?! Не мудрствуя лукаво, стоит обратить внимание читателя на то обстоятельство, что политика США, направленная на подчинение себе других государств, в том числе, посредством организации там постановочных «цветных» революций, в полной мере относится к таким постсоветским странам, как Азербайджан. Адептами «бархатных переворотов» принимается во внимание важное геополитического положения нашей республики, находящейся между Россией и Ираном, и существенны нефтегазовые и транзитные ресурсы республики. Субсидируемая извне «цветная» оппозиция, ревностно призывающая людей к участию в митингах под лозунгами «демократии и защиты прав человека», осуществила уже в 1992 году прозападный государственный переворот под вывеской «Народного фронта Азербайджана» и силой захватила власть. «Народный фронт» и прочие «национальные демократы» удерживали власть всего лишь в течение одного года, доведя страну до состояния глубочайшего кризиса в экономике, внутренней и внешней политике. Однако теперь именно эти силы, прочно севшие на «иглу» западного спонсирования и директив, являются основным отрядом оппозиции в Азербайджане. В 2003 г. правая прозападная оппозиция хотела воспользоваться уходом в мир лучший президента Гейдара Алиева и захватить власть с помощью массовых уличных протестов под заранее заявленными лозунгами «неминуемой фальсификации внеочередных президентских выборов». Партии «Народный фронт», «Мусават» и другие прозападные партии и НПО тактически ангажировали, что победа кандидата от оппозиции, лидера «Мусават» Исы Гамбара «неизбежна, но будет украдена властью у народа». И сразу после проведения голосования устроили массовые протесты, вылившиеся в общественные беспорядки в Баку, с насилием против органов охраны правопорядка.

США и их европейские сателлиты все более явно обозначают свое недовольство Азербайджаном и не оставляют попыток реализации в нашей стране сценарий очередной «цветной революции» по рецептам небезызвестного Джина Шарпа, ранее опробованным с успехом в Белграде, Тбилиси и Киеве. Однако расчет прозападной оппозиции и ее «евроатлантических» вдохновителей оказался неверным. Прогрессивные, патриотические силы общества не раскололись, а, напротив, сплотились вокруг Президента Ильхама Алиева, дабы дать достойный ответ всем действиям, направленным на дестабилизацию ситуации в государстве. Перебежчиков в «цветной» лагерь не оказалось, а власть проявила волю и решительность в дезавуации массовых беспорядков, в отличие от того, что имело место в Белграде, Тбилиси и Киеве. В силу чего, не были соблюдены два важных условия победы «цветной» революции – разброд и шатания в правящей элите и нерешительность власти перед лицом натиска улицы. Западу, безусловно, претит сам факт независимости в осуществлении внешнеполитического курса руководством Азербайджана, в особенности его топливно-транспортный сегмент в отношениях с Европой и нежелание слепой политической интеграции в западное сообщество под патронажем США. Расчеты на то, что трубопроводы Баку – Тбилиси - Джейхан и Баку – Тбилиси - Эрзурум накрепко привяжут Азербайджан к «западной колеснице» и сделают из него какое-то геополитическое подобие прибалтийских республик, Молдавии, или нынешней Украины, явно не оправдались. Страна проводит независимый курс, называемый «политикой баланса», с первостепенным учетом собственных национальных интересов. К этому стоит добавить, что военное сотрудничество России и Азербайджана на Каспии является стратегически важным для обоих государств. В этом контексте интересно заметить, что отличительной чертой деятельности НПО республики, финансируемых по линии Госдепартамента США, является непрозрачность. В них имеет место коррупция, а в их бюджетах доминируют государственные средства. При этом финансирование деятельности различных НПО, формирующих «пятую колонну» в Азербайджане, в целом, изначально исходит от правительства США в лице Госдепартамента. USAID в свою очередь финансирует Национальный фонд демократии (NED), который в свою очередь выделяет средства таким организаторам «цветных революций» как Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт (NDI). Помимо этого, USAID и Национальный фонд демократии непосредственно сами также финансируют местные НПО и представительства иностранных организаций в Азербайджане. То есть, деньги налогоплательщиков США тратятся на то, чтобы осуществить «цветную революцию» в других странах или же заставить их правительства выполнять все требования американской администрации.