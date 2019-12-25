Для российских Су-57 нашли покупателя

Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает портал Menadefense.

Исполнение контракта, который оценивается в шесть миллиардов долларов, запланировано на период до 2025 года. Контракт подразумевает поставку 14 истребителей 5-го поколения Су-57Э, 14 истребителей поколения 4++ Су-35, 14 истребителей-бомбардировщиков. Алжирская сторона настояла именно на Су-34, а не экспортном варианте — Су-32, ориентируясь на успешное применение самолетов в Сирии.

На поставку Су-34 удалось договориться, когда Алжир рассмотрел возможность приобретения самолетов у других стран. Резкое ускорение переговоров и настойчивость алжирской стороны вызвана закупкой Марокко 25 истребителей F-16V и появлением многоцелевых самолетов 5-го поколения F-35 у Италии.

Портал отмечает, что Алжир долгое время вел переговоры о приобретении самолетов. Окончательное решение было принято летом на авиасалоне МАКС-2019. Командующий ВВС Алжира генерал-майор Хамид Бумаиза, бывший пилот Миг-29, внимательно осмотрел Су-57 и попробовал управление на учебном симуляторе этой машины.