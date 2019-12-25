В Казахстане после трагедии в Алматы проверят все авиакомпании

После авиакатастрофы в Алматы лайнера авиакомпании Bek Air президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры страны в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности, сообщает сайт главы казахского государства.

"В ходе совещания президент дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности", - говорится в сообщении на сайте, передает РИА Новости.

Генпрокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта Алматы.

"Будут тщательно проверены все авиакомпании и аэропорты страны. Правительственная комиссия доложит об итогах расследования к 10 января 2020 года", - написал президент в Twitter.