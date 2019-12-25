В России назвали срок запуска «Северного потока-2»

«До конца 2020 года «Северный поток-2» будет запущен. Один из вариантов – это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», – сказал российский министр, передает ТАСС.

Речь идет о судне «Академик Черский», с 2016 года оно находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» в порту Находки.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока-2», объявила о приостановке строительства. В российском Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.