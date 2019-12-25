В WhatsApp появится новая функция

Функция исчезающих сообщений для групповых чатов появилась в новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp. Внимание на это обратили WABetaInfo и 91Mobiles, пишет РБК.

В новой версии WhatsApp 2.19.348 для смартфонов на основе Android кнопка Disappearing Messages (исчезающие сообщения) переформатировалась в Delete Messages (удаление сообщений). В нынешней версии мобильного приложения удалять сообщения можно только вручную.

Как пишет портал WABetaInfo, эта функция будет работать как инструмент для очистки групповых чатов. Ее смогут включить или отключить только администраторы, они же будут определять сроки, когда сообщения удалятся. Это поможет автоматически чистить чаты и экономить место в памяти телефона. Точная дата появления функции в мессенджере неизвестна, пишет издание.