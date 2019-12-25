В Париже от посла Ирана потребовали объяснений

Во Франции посла Ирана в этой стране вызвали МИД, чтобы потребовать освобождения двух своих граждан, содержащихся в иранских тюрьмах. Это произошло после того, как одна из заключенных - политический аналитик Фариба Адельхах - начала голодовку.

«Посол Ирана был сегодня вызван в МИД Франции. Ему напомнили о том, что Франция требует освободить наших сограждан Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля, и о том, что иранские власти должны продемонстрировать полную прозрачность в их ситуации. Как много раз заявляли президент страны и министр иностранных дел, их заключение недопустимо», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, передает Reuters.