В Париже от посла Ирана потребовали объяснений
Во Франции посла Ирана в этой стране вызвали МИД, чтобы потребовать освобождения двух своих граждан, содержащихся в иранских тюрьмах. Это произошло после того, как одна из заключенных - политический аналитик Фариба Адельхах - начала голодовку.
«Посол Ирана был сегодня вызван в МИД Франции. Ему напомнили о том, что Франция требует освободить наших сограждан Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля, и о том, что иранские власти должны продемонстрировать полную прозрачность в их ситуации. Как много раз заявляли президент страны и министр иностранных дел, их заключение недопустимо», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, передает Reuters.
Официальный Тегеран отверг ранее требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить граждан страны, задержанных в Иране.
«Французским властям не стоит забывать, что Иран — суверенная страна. Ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо», — заявил представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.
Двое сотрудников Института политических исследований Sciences Po (Париж) француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.