Названа самая востребованная одежда года

Самым востребованным предметом гардероба в уходящем году стали оверсайз-свитера. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании SEMrush, которые приводит журнал о модной индустрии WWD.

Согласно полученным данным, пользователи сети чаще всего искали именно эту одежду. Не менее популярными оказались кожаные плащи, льняные пиджаки, велосипедки и меховые куртки.

Кроме того, особый интерес юзеров вызвали платья-комбинации, рубашки со змеиным принтом, солнцезащитные очки овальной формы, а также рубашки с цветочным узором.