«Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд
Российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.
Собеседник агентства уточнил, что перечисление было предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» от 20 декабря.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил в Facebook факт выплаты: «Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража».
20 декабря Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему Москва согласилась выплатить $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража и $300 млн в виде процентов. Официально соглашения по газу еще не подписаны. Сегодня стало известно, что переговоры продолжаются в Вене и должны завершиться до конца текущей недели.