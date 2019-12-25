Взрыв на авиазаводе в США: есть пострадавшие
На авиационном заводе в американском городе Уичито в штате Канзас произошел взрыв, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Инцидент произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, занимающегося созданием как гражданских, так и военных самолетов.
Как передает агентство Associated Press со ссылкой на начальника пожарного управления города Уичито Джеймса Фромма, в результате взрыва ранения получили около 10 человек. По его словам, на территории завода около 08:00 по местному времени взорвался баллон со сжиженным азотом. Жертв нет. Пострадавшие доставлены в больницы, их состояние не уточняется. В результате происшествия обрушились некоторые фрагменты здания.