США дали месяц подрядчикам «Северного потока-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года. О таком способе не попасть под ограничения сообщили в Госдепе США.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали причины санкций. «Северный поток-2» — это инструмент, который Россия использует для своей продолжающейся агрессии против Украины. Россия стремится помешать ее более тесной интеграции с Европой и США. Он позволит России обходить Украину при транзите газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость от российской агрессии», — говорится в тексте.

Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные по контракту компании немедленно и добросовестно не приложат усилия для прекращения работ. На это отводится срок 30 дней после подписания документа, то есть до 20 января 2020 года.