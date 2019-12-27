В Баку начинается конкурс по выявлению управляющих нового поколения

В ней приняли участие председатель оргкомитета, созданного в связи с проведением конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, члены оргкомитета: министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, руководитель рабочей группы - заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

В связи с началом регистрации на конкурс «Восхождение» в Баку состоялась пресс-конференция.

Фарах Алиева отметила, что одной из целей конкурса «Восхождение» является выявление потенциала управленческих кадров, необходимых в стране. По ее словам, конкурс станет одним из самых приемлемых для создания банка кадровых ресурсов. В Азербайджане каждый, имеющий управленческие навыки и верящий в свой потенциал, может в нем участвовать.

Согласно итогам конкурса, 20 победившим участникам будет предоставлен грант в размере 20 тысяч манатов для прохождения соответствующей тренинговой программы. Кроме того, они получат возможность присоединиться к программам по развитию управленческого кадрового персонала и менторской программе с участием управляющих руководителей. Имена победителей будут внесены в создаваемый банк кадровых ресурсов.

Конкурс будет проходить в пять туров – регистрация, онлайн-отбор, наглядный отбор, полуфинал и финал. В регистрационном туре лица, обладающие правом участия в конкурсе, должны создать личный кабинет на сайте www.yukselish.az, заполнить форму регистрации (анкету) и пройти регистрацию. Регистрация будет продолжена до 18:00 2 февраля 2020 года.

В онлайн-отборе право на участие получают все участники, успешно прошедшие регистрацию. В этом туре оцениваются интеллектуальные знания и личные качества, охватывающие весь потенциал, необходимый для того, чтобы стать управленцем. Тестовые онлайн-задания делятся две части, общие знания – азербайджанский язык и литература, культура, история, география, право и экономика и тесты по способностям (анализ вербальной и цифровой информации, абстрактное мышление).

После онлайн-отбора участник, разместивший в личном кабинете соответствующее видеообращение, получает право участия в наглядном отборе. Наряду с общей эрудицией, в этом туре проверяются социальный интеллект участников, скорость мышления и коммуникационные способности. Участники, придя по заранее определенному адресу, наглядно принимают участие в отмеченном туре.

Участники, успешно прошедшие третий тур, получают право участия в полуфинале. В этом туре навыки участников по управлению в команде или индивидуально будут проверяться методом упражнений и заданий. Для подготовки индивидуального плана развития участники будут проходить собеседование со стороны экспертов, специалистов по человеческим ресурсам, считающимися профессионалами в указанных сферах.

Наконец, успешно прошедшие полуфинал конкурсанты получают путевку в финал. В мероприятиях, проводимых в рамках финала, управленческие навыки участников оцениваются с помощью специальных заданий (бизнес-игры, социальные проекты и их решение, работа с экспертами, собеседования). В этом туре участники встретятся с управляющими руководителями, будут организованы деловые обсуждения и «круглые столы».

По завершении конкурса победители получат возможность напрямую работать с управляющими руководителями в рамках индивидуальной программы развития.