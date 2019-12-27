В Ливии армия Халифы Хафтара установили контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв давно не функционирующий международный аэропорт столицы, и теперь развивают наступление к центру города, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ", - отмечается в коммюнике.

В нем также указывается, что армия контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций.

Международный аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра Триполи и уже более пяти лет не функционирует после того, как серьезно пострадал во время столкновений враждующих фракций летом 2014 года.