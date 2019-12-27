Ильхам Алиев прокатился на лыжах видео
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили туристический центр «Шахдаг», расположенный в Кусарском районе, ознакомились с проведенной здесь работой.
Затем глава государства совершил здесь лыжную прогулку, побеседовал с местными и иностранными туристами,которые выразили удовлетворение созданными в центре условиями.
Глава государства и первая леди сфотографировались на память с туристами и работниками комплекса.