Евросоюз выступил против США из-за санкций за «Северный поток-2»
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», передает Дойче велле.
Брюссель «решительно отвергает» штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте.
Штрафные меры в адрес иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока», заложены в оборонном бюджете США на 2020 год. Меры предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории Соединенных Штатов. Санкции вступили в силу 21 декабря, на следующий день швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб.