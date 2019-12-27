В Ираке американских военных обстреляли из ракет

Несколько ракет были выпущены по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США, сообщило Reuters со ссылкой на иракскую армию.

По его данным, помимо американских и иракских военнослужащих на базе находились подразделения полиции и антитеррористических служб. Как отмечает агентство, официальные источники не сообщали о пострадавших.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на очевидцев информировал, что один полицейский получил ранения.

Как передает Reuters, неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены ракеты.