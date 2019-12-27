Никто не хочет покупать обанкротившуюся компанию Мубариза Мансимова

Повторные торги дебиторской задолженностью обанкротившегося ООО «Палмали» (Ростов-на-Дону, является дочерней структурой Palmali Group миллиардера Мубариза Мансимова) суммарной начальной стоимостью 7,548 млрд рублей не состоялись из-за отсутствия заявок, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На открытый аукцион 26 декабря выставлялось право требования «Палмали» к многочисленным компаниям в составе шести лотов. Самыми дорогими из них были дебиторская задолженность Dolphin Overseas Shipping S.A. и Palmali Logistics Company Limited начальной стоимостью 5,472 млрд рублей и 1,917 млрд рублей соответственно.

В мае 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО «Палмали» процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев по заявлению ООО «ЛУКОЙЛ-бункер» (Санкт-Петербург, «дочка» ПАО «ЛУКОЙЛ») в связи с наличием непогашенной задолженности на 70,2 млн рублей. В реестр кредиторов, в частности, были включены требования Сбербанка в размере 12,8 млрд рублей, обеспеченные залогом.

В ноябре 2018 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

Группа компаний Palmali, согласно информации на ее сайте, основана в Турции в 1998 году. Входящие в ее состав предприятия осуществляют перевозки по внутренним водным путям России, а также на Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.