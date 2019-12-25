Алхас Исмаилов, собкор 00:15

Состоялось очередное заседание суда по делу о мошеннических действиях бывшего заместителя председателя Gunaybank Эмина Зейналова. Сначала суд выслушал показания являющегося потерпевшим гражданина Турции Сердара Зывалы, заявившего, что Зейналов присвоил его 4,5 миллиона долларов.

На вопрос судьи, откуда он знает Э.Зейналова, Зывалы утверждал, что с тогдашним банкиром его познакомил Орхан Велиев. «Мы с Орханом компаньоны по строительному бизнесу в Стамбуле, и он предложил мне поговорить человеком, который может обеспечить нам стабильный заработок. О.Зейналов представил его как ведущего банкира Азербайджана, одного из руководителей Gunaybank и вообще надежный человек. Орхану я доверял, поэтому согласился дать Зейналову деньги в рост. Насколько я знаю, у Эмина в Азербайджане было несколько пунктов по обмену валюты, и он через них прокручивал наши деньги, чтобы они приносили прибыль и нам, и ему. Но через некоторое время выяснилось, что банкир обманул нас и присвоил наши средства», - сообщил Сердар Зывалы. Отвечая суду, почему он дал деньги, не заручившись соответствующими документами из банка, гражданин Турции повторил, что всецело доверял О.Велиеву. Следующим был еще один потерпевший - председатель сумгаитского филиала Международного банка Азербайджана Турал Багиров. Э.Зейналова, подчеркнул он, знал давно и несколько раз вступал с ним в коммерческие отношения, а потому доверял.

«Именно поэтому я дал Эмину 800 тысяч долларов, чтобы он в своем банке перевел их в евро. Часть денег я отправил ему в головной офис Gunaybank, а вторую часть - в отделение банка в отеле Hilton. Эмин обещал мне перевести деньги в тот же день, но слова не сдержал. А потом и вовсе перестал отвечать на мои звонки. Позже я узнал, что его арестовали. Тем не менее, я требую, чтобы Зейналов и его Gunaybank вернули мои деньги», - заявил коллега обвиняемого Т.Багиров. Странно, однако, что Багиров, будучи сам банкиром, операции по обмену валюты решил осуществить через Gunaybank и на каком основании он сейчас требуют вернуть деньги, если факт их передачи документально никак не подтвержден. Скорее всего выступающий в роли потерпевшего банкир Багиров был в курсе сомнительных операций, но, рассчитывая получить дополнительный доход, закрыл на это глаза и не собирался сообщать о задуманном зампредседателя Gunaybank его руководству. Что же касается самого Эмина Зейналова, то однозначно, он со своими подельниками осуществлял различные финансовые операции в своих интересах, прикрываясь при этом Gunaybank. В то время как суд выявляет все новые и новые факты мошенничества Э.Зейналова, его отец, бывший банкир Закир Зейналов, характеризует своего сына как «кристально честного человека и финансиста с незапятнанной репутацией», пытаясь выставить своего сына не преступником, а жертвой.