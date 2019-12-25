Названо простое средство для предотвращения рака
В Национальном онкологическом институте и Школе общественного здравоохранения Чана ученые нашли простой и действенный способ снизить риск появления рака. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ученые провели крупное исследование с 750 тысячами пациентов. Специалисты оценили их уровень физической активности, обследовали для выявления случаев заболевания 15 видами рака.
Оказалось, что те, кто занимается умеренной физической деятельностью, менее подвержены риску развития семи видов рака.
Так, 7,5 часа физической активности в неделю сокращает риск развития рака толстой кишки у мужчин на 8%, а при 15 часах спорта - на 14%. Также спорт снижает риск рака молочной железы у женщин на 6-10%, рака эндометрия - на 10-18%, рака почки - 11-17 процентов, миеломы - на 14-19%, рака печени - 18-27% и неходжкинской лимфомы - на 11-18% у женщин.