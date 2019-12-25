Массовые сокращения сотрудников банков по всему миру
Более 50 крупных банков по всему миру за 2019 год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
Основная часть сокращений — 82%, или 63,6 тыс. рабочих мест, — приходится на Европу, дальше с большим отставанием следуют Северная Америка (7,7 тыс., 10%) и Латинская Америка (3,5 тыс., 4,5%).
Лидером по сокращениям стал Deutsche Bank — он объявил о сокращении 18 тыс. рабочих мест, за ним следуют итальянский UniCredit (8 тыс.) и испанский Santander (5,4 тыс.).
За последние шесть лет банки по всему миру сократили более 425 тыс. рабочих мест. Сокращения не в последнюю очередь связаны с внедрением в банковское дело современных технологий и автоматизацией. Европейские банки также страдают от замедления экономики и торговых конфликтов и сокращают сотрудников, чтобы повысить прибыльность.