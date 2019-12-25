Чешский президент Милош Земан может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал в интервью изданию Parlamentnilisty, сообщает РБК.

«Это, конечно, абсолютная наглость (заявление российского МИД). Некоторое время назад я принял приглашение президента Владимира] Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда», — сказал Земан.

Также он предложил другой вариант развития событий, при котором отправится в Москву, где спросит у российской стороны — что было бы, «если бы вы перелистнули эту страницу и перестали вспоминать о годовщине Победы?»

В начале декабря сенат Чехии принял закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора. В МИД РФ выразили сожаление в связи с принятием этого закона. «Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — говорилось в комментарии российского МИД.